«Недоговороспособна»: Саакашвили рассказал, как Зеленский должен относиться к России

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Советы будущему президенту Незалежной экс-президент Грузии дал в эфире украинского телевидения.

Фото: REUTERS/ Valentyn Ogirenko

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили дал наставления Зеленскому в отношении Москвы. Советы «старшего товарища» прозвучали в эфире украинского телеканала «Наш», сообщает «Экономика сегодня».

Саакашвили отметил, что Зеленскому не стоит полагаться на возможность договориться с Россией.

«Любые заигрывания и только двусторонние переговоры с Москвой ничего не дадут», — увещевает политик.

Свой совет Саакашвили мотивирует тем, что Москва «недоговороспособна».

В своем интервью национальному телеканалу грузинский и украинский политический деятель также призвал Зеленского остерегаться Петра Порошенко. По мнению Саакашвили, «шоколадный король» будет стремиться взять реванш.

Далеко не все разделяют мнение опального политика. Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Рады Вадим Рабинович предостерег Зеленского от разрыва с Россией.

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