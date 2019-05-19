Появилось новое видео нападения «безумного фаната» на Шварценеггера в ЮАР

Новое видео нападения агрессивного мужчины на Арнольда Шварценеггера появилось в сети. Неприятный инцидент произошел во время состязания по бодибилдингу в Южной Африке, на которое пригласили актера и бывшего губернатора Калифорнии.

Шварценеггер снимал на видео соревнования, как неожиданно сзади к нему подбежал мужчина и сильно ударил его ногой в спину. Агрессора тут же задержали.

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Выяснилось, что агрессор известен в ЮАР своими странными выходками и даже получил прозвище «безумный фанат». По мнению организаторов мероприятия, нападение на Шварценеггера было заранее им спланировано.

Однако сам Шварценеггер, как сообщается, не планирует выдвигать обвинения в отношении нападавшего, так как относится к этому происшествию, как к «досадному недоразумению».

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