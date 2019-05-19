«Сиреневый дурман»: Жена внука Пугачевой сводит с ума пользователей сети

Жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова сводит с ума пользователей сети невероятно изящными фото. На последних опубликованных Аленой в Instagram снимках девушка запечатлена в лучах солнца на фоне цветущих кустов сирени в цветастом платье с открытыми плечами и соломенной шляпкой за спиной. Пикантности романтическому образу добавляет сиреневый бант на шее.

«Сезон фотографий в цветениях открыт!», — написала Алена Преснякова.

Гороскоп на 19 мая: Девы, включайте креатив!

Подписчиков фотографии привели в восторг.

«Сиреневый дурман…»

«Алена, вы невероятно красивая!»

«Ну как вообще можно быть настолько изящной! Это незаконно!», — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о стилизованной свадебной фотосессии Алены Красновой и Никиты Преснякова.