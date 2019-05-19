Греф признался, что не хотел бы жить в стране с олигархами у власти

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Глава Сбербанка рассказал, что за последние десятилетия была проделана большая «хирургическая работа по отстранению олигархов от власти».

Фото: ТАСС/Новодережкин Антон

Глава Сбербанка Герман Греф признался, что не хотел бы жить в государстве, где «командуют олигархи». По его мнению, предприниматели должны заниматься своими делами, а правительство — своими.

«Проблема — когда олигархи приходят к власти, и проблема — когда государство начинает заниматься предпринимательством», — сказал глава Сбербанка в эфире одного из федеральных телеканалов.

Как передает «Экономика сегодня», Греф отметил масштабную и очень сложную работу, которую руководство страны провело в последние десятилетия.

«Была проделана большая хирургическая работа по отстранению олигархов от власти», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что именно Герман Греф считает главной проблемой России.

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