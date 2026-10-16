Размер пособий по безработице увеличится в 2027 году

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 10 0

Граждане России стали меньше обращаться за финансовой помощью из-за изменений на рынке труда.

Размер пособий по безработице увеличится в 2027 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Пособия по безработице составят почти 17 тысяч рублей в 2027 году

Размер выплат пособий по безработице составит почти 17 тысяч рублей после индексации в 2027 году. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме.

«Напомню, пособие по безработице индексируется. В 2027 году оно достигнет отметки почти 17 тысяч — 16 966 рублей», — проинформировал министр труда.

Также Котяков отметил ситуацию на рынке труда, отметив, что граждане стали меньше обращаться по данному виду государственной поддержки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России в 2027 году планируют увеличить размер социального пособия на погребение. Сумма выплаты может составить больше десяти тысяч рублей. Возможность получить средства сохраняется в течение полугода после официальной регистрации смерти.

Еще в стране вырастит сумма единовременного пособия при рождении ребенка в 2027 году. Повышение связано с ежегодной индексацией, в которой учитывают повышение потребительских цен. Выплата превысит 30 тысяч рублей.

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