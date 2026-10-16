Билеты продали за несколько часов: Сергей Ролдугин выступил во Владивостоке

Сергей Ролдугин выступил во Владивостоке

Во Владивостоке звучали шедевры мировой классической музыки. В город приехал народный артист России Сергей Ролдугин, он привез программу Санкт-Петербургского Дома музыки. А вместе с ней и лучших молодых исполнителей, которым предстоит покорять большие залы. Впереди у музыканта — особая встреча: впервые он отправится с концертом на свою малую родину, остров Сахалин.

О том, как прошел вечер классической музыки и чем музыканты покорили владивостокскую публику, — корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Сергей Ролдугин заходит в зал под аплодисменты смычками. Давняя оркестровая традиция — тушем приветствовать маэстро. Солисты Тихоокеанского симфонического уже сыграли этот репертуар сотню раз, но этот выход — самый важный. Фактически личный мастер-класс от профессора.

Все замечания — деликатные и к музыке, и к людям. Почти за 70 лет в искусстве Сергей Ролдугин научился настраивать этот сложный инструмент, исполнительскую душу. Некоторые фрагменты под управлением народного артиста оркестр проходит снова и снова — профессиональный перфекционизм.

Пока в зале самого первого культурного заведения Владивостока еще звучат последние репетиционные аккорды, в холле уже собираются зрители. Билеты на концерт Санкт-Петербургского Дома музыки были распроданы всего за несколько часов.

Зал замирает с первых нот. Во Владивосток Сергей Ролдугин прилетел с подарком, ведь те, кто по-настоящему служат музыке, привыкли дарить. Вечер открывает неповторимый низкий регистр кларнета. Звучит Моцарт в исполнении Льва Журавского. Лауреат XVII международного конкурса имени Чайковского здесь благодаря проекту «Музыкальная сборная России». Это выступление — к 270-летнему юбилею композитора.

«Концерт Моцарта — это вообще, знаете, такое настольное произведение, с которым ты всю жизнь идешь, и вот каждый раз вроде бы уже выучил, но потом все больше и больше учишь», — сказал лауреат XVII Международного конкурса имени Чайковского, участник проекта «Музыкальная сборная России» Лев Журавский.

Смычок касается виолончели, захватывает первой вибрацией струны и не отпускает до самого финала. Концерт № 1 Сен-Санса.

«Я еще не видел и не мог сыграть этот концерт, но я играл эту тему, потому что она такая красивая, она такая западающая в сердце. А потом оказалось, что оно западает в сердце не только мне, а всему миру. И поэтому я до сих пор играю этот концерт», — сказал народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

В этой музыке нет пауз и классической трехчастной структуры — лишь элегантный менуэт, как будто разрывающий стремительную и не свойственную виолончели бурную главную тему. Возникает завораживающий мелодизм, так похожий на море, которое во Владивостоке понятно каждому.

Зал провожает маэстро криками «браво». Цветы — лишь приложение к главному подарку — безусловной зрительской любви.

«Ну, это просто не передать словами, конечно. Это очень изящно, очень трогательно. Человек просто не может остаться равнодушным», — сказала Дарья Абилова.

«Это очень здорово. Это так за душу берет. Очень понравился. Молодец», — сказала Наталья Радаева.

«Очень понравилось, все так мелодично и все очень клево звучит», — сказал Владимир Татценко.

Сегодня маэстро рукоплескал Владивосток, но главный город этого гастрольного тура впереди. Сергей Ролдугин впервые с рождения летит на малую родину — остров Сахалин. Зрителей ждет особая программа.

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