«Сложная работа»: Порошенко подвел итоги своего президентства

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Уже 20 мая пост главы Незалежной займет Владимир Зеленский.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, ТАСС / Анна Марченко

Бывший президент Украины Петр Порошенко подвел итоги своего правления. В понедельник, 20 мая, руководящий пост займет его преемник — Владимир Зеленский.

Итоговое послание Порошенко опубликовала президентская пресс-служба. Экс-глава Незалежной отметил, что в течение пяти лет он вместе со своей командой проводил «сложную повседневную работу», направленную на приближение Украины к членству в Евросоюзе. При этом Порошенко отметил, что от Зеленского как от президента будет ждать того же.

«Это то, чего как гражданин буду требовать от новой власти и в чем готов подставить ей плечо. Равно как и не давать спуску в случае отклонения от выверенного курса», — сообщил Петр Алексеевич.

Также Порошенко пожелал удачи своему преемнику и призвал высшие силы на помощь новому руководителю Украины.

«Владимиру Зеленскому желаю успешного президентства. Еще месяц назад мы были ярыми оппонентами на выборах. Но уже завтра [20 мая], так случилось, он будет президентом моей родной страны. Страны, которую люблю и в чье европейское будущее стойко верю. Так пусть Господь хранит Украину, а ее новому главе — помогает в работе», — заявил Порошенко.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая. Церемония начнется в 10 часов утра.

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