Видео: обнародована программа инаугурации Зеленского

В понедельник, 20 мая, на Украине состоится инаугурация нового президента — Владимира Зеленского. Накануне этого события стала известна программа мероприятия.

Как сообщает издание «Новое время», мероприятие начнется в 10:00 с торжественного заседания Верховной Рады, в ходе которого Зеленский присягнет на верность украинскому народу. Затем состоится церемония представления нового президента командующим ВСУ и поднятия государственного флага.

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После этого до полудня Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой будет встречать президентов иностранных государств, которые прибудут на церемонию инаугурации. А с 14:30 до 17:00 новый президент Незалежной будет проводить двусторонние встречи с коллегами из других стран.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, ради инаугурации Зеленского на Украину пять лет спустя вернулся замглавы администрации Януковича Андрей Портнов.