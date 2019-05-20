И снова победа! Сборная РФ обыграла команду Швейцарии на ЧМ-2019 по хоккею

Сборная России в воскресенье, 19 мая, одержала очередную победу на чемпионате мира по хоккею с шайбой, проходящем в Словакии. На этот раз россияне обыграли швейцарцев. В ворота соперников игроки сборной РФ забросили три шайбы. Александр Георгиев сумел оставить ворота россиян «сухими», с чем его и поздравили болельщики и партнеры по команде.

В этой игре голы на счету только нападающих. Первую шайбу в ворота швейцарцев забил Артем Анисимов, автором второго и третьего голов стал Никита Кучеров. Итоговый счет встречи 3:0.

Это шестая подряд победа подопечных главного тренера сборной России Ильи Воробьева на ЧМ-2019. Команда России выступает в группе В. Матчи группы проходят в столице Словакии Братиславе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самой крупной победе сборной РФ в своей истории.