Разгромной победой завершился матч сборной России против Италии на Чемпионате мира по хоккею. Наша команда установила рекорд — 10:0. Это самая крупная победа в истории национальной сборной. Максимальным результатом до этого была победа над сборной Великобритании в 1994 году со счетом 12:3 и перевесом в девять шайб.

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На матче установлен еще один рекорд. Самая быстрая шайба на чемпионате. Никита Зайцев открыл счет уже на 31-й секунде. Голами в ворота итальянцев отличились Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Евгений Кузнецов — дубль, Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Дадонов — дубль, Михаил Григоренко, Никита Кучеров. У россиян это третья победа всухую и безоговорочное лидерство в группе.

Следующий матч команда проведет со сборной Латвии в субботу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне также всухую разгромили сборную Австрии.