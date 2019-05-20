Видео: регионы России изнывают от природных пожаров

В Красноярском крае из-за пала сухой травы сгорел дачный поселок. Огонь уничтожал одну постройку за другой. Пламя удалось потушить только с вертолета. Пострадавших нет.

Ситуация с природными пожарами в большинстве российских регионов по-прежнему сложная. Огонь бушует на площади 12 тысяч гектаров. В трех районах действует режим чрезвычайной ситуации.

А в Феодосии уже несколько дней проливные дожди. Дороги превратились в глубоководные реки. И в ближайшие дни синоптики обещают еще порцию ливней с грозами.

Путин призвал навести порядок в лесной отрасли

На Южный Урал вернулась зима. В Челябинской области в эти выходные термометр ночью опускался до отметки — минус три. А днем мокрый снег чередовался с градом. Прогнозы неутешительные — непогода в регионе продержится до конца мая.

Жители Казани бьют тревогу и ждут экологической катастрофы. Уровень воды в Куйбышевском водохранилище достиг критического значения — сейчас он на три метра ниже нормы. В притоке Волги — реке Казанке — появились целые острова ила. По словам специалистов, из-за обмеления водоемов в этом году в Волге почти не будет рыбы.