Путин призвал навести порядок в лесной отрасли

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По словам президента РФ, ситуация с незаконной вырубкой леса и другими нарушениями в лесной отрасли требует наведения порядка. Особенно остро проблема стоит в Иркутской области.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Президент России Владимир Путин в четверг, 16 мая, на медиафоруме Общероссийского народного фронта заявил, что ситуация с незаконной вырубкой леса и другими нарушениями в лесной отрасли требует наведения порядка, особенно остро проблема стоит в Иркутской области, сообщает ТАСС.

Журналисты рассказали главе государства и показали кадры сюжета РЕН ТВ, как бездействие чиновников приводит к хищениям леса, где под видом санитарной обработки, вырубаются здоровые деревья для нелегальной продажи, а для сокрытия воровства — устраивают поджоги.

«Мнение не лишено основания, потому что действительно самый простой способ покрыть воровство леса — это поджечь отдельные участки. Это требует просто тщательного профессионального расследования. Оно будет проведено», — заявил Владимир Путин.

Президент России отметил, что прежде, чем назначать виновных, необходимо разобраться в ситуации.

«Так неправильно делать: ни губернатора нельзя выставлять в качестве виновного, ни муниципалитеты. Может быть это природные пожары, а может быть неправильное обращение с травой, с палом травы, что часто является причиной пожаров», — подчеркнул президент РФ.

Владимир Путин выразил мнение, что в лесной отрасли в целом необходимо наводить порядок.

«Там, конечно, и воровство ужасное, и нанесение колоссального ущерба природе, и будущим поколениям. Поэтому сейчас изучаются и формулируются дополнения в соответствующие законодательства», — отметил Владимир Путин.

Президент РФ добавил, что сообщения в СМИ должны быть поводом для серьезного рассмотрения проблемы. По его мнению, ситуация аналогична с инстинктами знаменитой собаки Павлова.

«Насколько я понимаю, реакция должна быть на уровне первой сигнальной системы: мясо вижу — слюна выделяется у собаки, поэтому и здесь также: посмотрел руководитель сюжет, прочитал статью — реакция должна быть мгновенной», — заключил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин предложил провести опрос жителей о строительстве храма в Екатеринбурге.

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