Эксперты назвали самые надежные подержанные автомобили

Эксперты британского ресурса WhatCar назвали десять самых надежных подержаных автомобилей не старше десяти лет. Специалисты провели соответствующее исследование, в ходе которого были опрошены более 18 тысяч владельцев машин. Водители давали оценку своим транспортным средствам в плане надежности и проблем в эксплуатации, с которыми им пришлось столкнуться.

Список возглавил хэтчбек Toyota Yaris. Он признан самым надежным среди подержанных авто в Великобритании. На втором месте гибридный Lexus CT. Audi Q3 с бензиновым двигателем оказался на третьей строчке.

Остальные позиции заняли Mitsubishi ASX, Seat Leon, Lexus RX, Honda Civic, Honda CR-V, Honda Jazz и Volkswagen Touareg.

Стоит отметить, что семь из десяти позиций в списке занимают именно японские автомобили.

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