32 человека погибли в Таджикистане в ходе бунта в колонии

По меньшей мере 29 заключенных погибли в ходе бунта, устроенного сторонниками ИГ* вечером 19 мая, в колонии в Таджикистане. Инцидент произошел в городе Вахдат в 20 километрах от Душанбе, сообщает ТАСС. Отмечается, что жертвами беспорядков стали три сотрудника исправительного учреждения, которых заключенные взяли в заложники, намереваясь совершить побег.
Как отметили в Минюсте Таджикистана, во время переговоров преступники повздорили между собой и устроили перестрелку.
«
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон был поставлен в известность о произошедшем инциденте. Автомагистраль, ведущая к городу Вахдат, взята под особый контроль.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как в УФСИН прокомментировали инцидент в самарской колонии.
* — запрещена в РФ.