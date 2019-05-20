32 человека погибли в Таджикистане в ходе бунта в колонии

По меньшей мере 29 заключенных погибли в ходе бунта, устроенного сторонниками ИГ* вечером 19 мая, в колонии в Таджикистане. Инцидент произошел в городе Вахдат в 20 километрах от Душанбе, сообщает ТАСС. Отмечается, что жертвами беспорядков стали три сотрудника исправительного учреждения, которых заключенные взяли в заложники, намереваясь совершить побег.

Как отметили в Минюсте Таджикистана, во время переговоров преступники повздорили между собой и устроили перестрелку.

« Администрация колонии приняла крайние меры, и при подавлении беспорядков зарегистрированы жертвы среди особо опасных заключенных », — говорится в сообщении Минюста республики.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон был поставлен в известность о произошедшем инциденте. Автомагистраль, ведущая к городу Вахдат, взята под особый контроль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в УФСИН прокомментировали инцидент в самарской колонии.

* — запрещена в РФ.