«Подрались во время ужина»: В УФСИН прокомментировали инцидент в самарской колонии

В УФСИН прокомментировали инцидент, который произошел в пятой колонии в Самаре, 8 февраля. В интервью Пятому каналу начальник пресс-бюро ФСИН России Кристина Белоусова рассказала, что перепалка между заключенными произошла во время ужина. Но конфликт быстро был улажен.

— Это был конфликт между осужденными во время ужина, подрались осужденные. Пострадавших 15 человек, медицинская помощь оказана, госпитализации никому не потребовалось, — сказала Кристина Белоусова.

Также представитель ведомства отметила, что пожара, как такого, в колонии не было. Заключенные подожгли несколько матрасов, но их быстро потушили.

— Пожара в колонии не было, подожгли несколько матрасов, которые были потушены. В течение 20 минут конфликт был урегулирован, сейчас колония работает в штатном режиме, — рассказали во ФСИН.

Кроме этого представитель ведомства назвала «недостоверной» информацию о бунтах, якобы произошедших в других колониях.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в результате потасовки между заключенными пострадали 15 человек.