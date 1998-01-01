«Подрались во время ужина»: В УФСИН прокомментировали инцидент в самарской колонии

, 22:59 Интервью 196

По словам представителя ведомства, незначительный конфликт был улажен в течение 20 минут. Исправительное учреждение работает в обычном режиме.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В УФСИН прокомментировали инцидент, который произошел в пятой колонии в Самаре, 8 февраля. В интервью Пятому каналу начальник пресс-бюро ФСИН России Кристина Белоусова рассказала, что перепалка между заключенными произошла во время ужина. Но конфликт быстро был улажен.

— Это был конфликт между осужденными во время ужина, подрались осужденные. Пострадавших 15 человек, медицинская помощь оказана, госпитализации никому не потребовалось, — сказала Кристина Белоусова.

Также представитель ведомства отметила, что пожара, как такого, в колонии не было. Заключенные подожгли несколько матрасов, но их быстро потушили.

— Пожара в колонии не было, подожгли несколько матрасов, которые были потушены. В течение 20 минут конфликт был урегулирован, сейчас колония работает в штатном режиме, — рассказали во ФСИН.

Кроме этого представитель ведомства назвала «недостоверной» информацию о бунтах, якобы произошедших в других колониях.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в результате потасовки между заключенными пострадали 15 человек.

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