«С чистого листа»: Зеленский после инаугурации распустил Верховную Раду

, 14:35 Эфирная новость 46

Избранный президент Украины принес присягу и, вступив в должность главы государства, сразу же стал «размахивать булавой».

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Фото, видео: Reuters, Пятый канал

Распустить Верховную Раду, отменить депутатскую неприкосновенность и принять новый избирательный кодекс — вот первые поручения шестого президента Украины.

Владимир Зеленский в понедельник, 20 мая, принес присягу и вступил в должность главы государства. На инаугурации ему вручили гербовую печать, булаву и удостоверение президента, которое неожиданно для всех упало на пол. Но Зеленский похоже не верит в приметы и обещает добиться мира на Донбассе, даже ценой своей новой должности

Георгий Гривенный о небанальной официальной церемонии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем запомнилась эта небанальная и как обещали нестандартная церемония. Еще не вступивший в должнотсть главы государства Зеленский хлопал в ладоши, радостно прыгал и делал с украинцами сэлфи. А приехавший на инаугурацию на велосипеде мэр Украины Виталий Кличко, рухнул с двухколесного транспорта на глазах собравшихся.

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