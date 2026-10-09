Зеленский и Кличко обменялись обвинениями на фоне блэкаута в Киеве

Киев готовится к зиме в условиях масштабных перебоев с электричеством, отоплением и водой. Украинская столица фактически перешла в режим выживания, об этом в интервью французскому агентству France-Presse заявил мэр Виталий Кличко.

Вместе с тем на фоне энергокризиса обострился конфликт между ним и Зеленским. Корреспондент «Известий» Денис Кулага узнал, в чем суть разногласий.

Правый берег украинской столицы — и очередной, уже ставший рутинным, экстренный блэкаут. Только это уже не локальные отключения, а, как говорят в Офисе президента, обвал энергосистемы.

По команде «Укрэнерго» введены экстренные отключения. Графики, конечно, не действуют. Да и как возможно существование графиков, когда, по словам украинских же специалистов, электрогенерация в городе сведена фактически к нулю.

«Повреждена или полностью уничтожена вся электрогенерация в столице. Уже можно сказать, что разрушена Дарницкая ТЭЦ-4. Существенные повреждения получили ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. И в результате электрогенерации на сегодня нет», — сказал эксперт по вопросам энергетики Украины Станислав Игнатьев.

В метро периодически прекращают работу сразу все три ветки. Троллейбусы и трамваи тоже встают.

Водоснабжение и канализация — следующее звено в этой цепочке. В некоторых районах система приема сточных вод отказала. А зима, между прочим, близко. Мэр Киева Кличко на этом фоне в интервью французским СМИ публично предложил населению временно уехать. В другой беседе Кличко, человек, у которого и самого в Киеве с коррупцией не все гладко, вдруг решил поиграть в моралиста.

«Коррупция во время войны — это яд для нашей страны. И самое главное, что связывает нас с партнерами, — это доверие. А доверие ни в коем случае нельзя терять», — сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Жирный намек на коррупционные скандалы в окружении главы режима Зеленского. По сути, политический каннибализм по-украински. Зеленский сегодня ответил — обвинениями в адрес Кличко.

— Отдельно определили задачи по Киеву из-за почти полного невыполнения городской властью необходимых шагов.

Зеленский и Кличко вцепились друг в друга, как те самые земноводные и пресмыкающиеся, которых теперь открыто упоминают украинские нардепы.

«Мне все равно, кто в этом жабогадюкинге выиграет — жабы или гадюки. Я, как говорится, пусть они все друг друга поубивают. Если наше направление — существование Украины как страны и сбережение генофонда, нам нужны мирные переговоры, нам нужен мирный процесс и нам нужно завершение войны», — сказала депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход.

Но руководство страны предпочитает путь эскалации. Два месяца назад Зеленский объявил 40-дневную операцию по принуждению к миру. Звучало гордо и пафосно. Теперь эти самые сорок дней аукаются киевскому режиму и всей украинской экономике.

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