В Кремле отреагировали на заявление Трампа о кибератаке против России

Американский президент Дональд Трамп неожиданно признался в организации кибератаки против России. В интервью Fox News он заявил, что такая попытка была в ноябре 2018 — во время промежуточных выборов в Конгресс США.

«Считается, что вы лично санкционировали кибератаку на Россию во время промежуточных выборов, чтобы не дать в них вмешаться», — высказался в адрес президента США журналист Fox News.

«Я бы предпочел не говорить об этом. Но можете быть уверены, что все это было и произошло при моей администрации. Знаете, разведслужбы не рекомендуют распространяться об этом», — загадочно ответил Трамп.

То, в чем признался Трамп, ранее сообщали и американские СМИ. Как раз во время голосования в конгресс был блокирован доступ к сети российским организациям, в том числе Агентству интернет-исследований. В Москве отрицают бездоказательные обвинения по поводу какого-либо вмешательства России во внутренние дела и выборы в США.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в понедельник, 20 мая, журналистам, что причастность официального Вашингтона подтверждена, а вот вмешательства со стороны России в этой области не было и «российское государство не имеет никакого отношения и никогда не имело отношения к каким-либо преступлениям в киберобласти».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время встречи глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео стороны официально подтвердили, что российского вмешательства в американские выборы не было.