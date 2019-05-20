В Google рассказали, кто из пользователей Huawei сможет пользоваться Android

В корпорации Google рассказали о том, кто из пользователей популярного смартфона Huawei сможет использовать и обновлять гаджет в Android. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

«Для пользователей наших сервисов Google Play и средства защиты Google Play Protect будут продолжать функционировать на существующих устройствах Huawei», — сказал агентству представитель.

Соответственно, те, кто ранее приобрел гаджеты китайского гиганта смогут ими пользоваться и далее, а вот как это будет выглядеть на будущих смартфонах пока неизвестно. Достоверно известно, что они потеряют доступ к популярному сервису Google Play Store, а также к приложениям Gmail и YouTube.

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Как уточнил представитель американской корпорации, Huawei не потеряет доступ к Android в целом — ему будет доступна публичная версия, но в ней не будет того, что привычно для всех пользователей и принадлежит Google.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты Huawei в ярости после решения американского президента Дональда Трампа внести китайского производителя в черный список, что повлекло за собой отказ Google от работы с IT-гигантом из Поднебесной.