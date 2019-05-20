20-летняя Екатерина Боярская поделилась пикантными снимками с пляжного отдыха. На этих кадрах старшая внучка народного артиста позирует в купальнике кораллового цвета. Судя по геотегу она находится на турецком курорте Белек.

Instagram @kboyarskaya98

Также на странице красотки в Instagram можно найти фотографии, сделанные в спортзале и на территории отеля. В комментариях многие обращают внимание на аппетитные формы девушки. Поклонники пишут: «Такая жаркая!», «Красивый ангел», «Отличная фигура».

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Екатерина — старшая дочь депутата Госдумы Сергея Боярского. Судя по активности в социальных сетях, она живет в Петербурге, но часто приезжает в Москву.

Ранее в сети высмеяли «русскую Кардашьян», когда та забыла отфотошопить свой снимок.