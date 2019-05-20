Американская кинодива Скарлетт Йоханссон помолвлена с шоуменом Коллином Йостом, с которым она встречалась последние два года. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на пресс-секретаря 34-летней актрисы.

Инсайдер сообщает, что Коллин сделал официальное предложение свой избраннице, но дата свадьбы еще не определена. Для Скарлетт это будет уже третий брак. У нее есть пятилетняя дочь от французского журналиста Ромена Дориака.

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Ранее в сети появились слухи, что отношения звездной пары скоро перейдут на новый уровень. Йоханссон не раз говорила о своей привязанности к партнеру, а также общих интересах и схожем чувстве юмора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ким Кардашьян и Канье Уэст готовятся к пятой годовщине свадьбы.