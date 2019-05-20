Певицу МакSим выписали из больницы после ДТП

Продюсер певицы МакSим Маргарита Соколова на своей странице в Instagram сообщила о том, что ее подопечная выписалась из больницы, где проходила лечение после ДТП. По словам менеджера, Марина Максимова (настоящее имя певицы МакSим — Прим.ред.) хорошо себя чувствует и уже планирует гастроли.

«Сегодня у меня хорошая новость, которую ждали все! Позади все переживания и непростые времена. МакSим выписали из больницы, и она уже дома! Марина чувствует себя хорошо. Впереди много работы», — написала Маргарита Соколова.

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Instagram @sokllovamargarita

Продюсер отметила, что в ближайшем графике МакSим отмечены — премьера клипа на песню «Абонент недоступен», выступление в Ташкенте и благотворительный концерт в Москве.

Помимо этого, в студии продолжается работа над новым треком, а также МакSим собирается устроить, уже ставшую традиционной, встречу с поклонниками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МакSим в больнице посетил священник.