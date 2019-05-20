Момент ДТП, когда таксист сбил женщину с коляской в Петербурге, попал на видео

В Санкт-Петербурге в понедельник, 20 мая, таксист сбил женщину с двумя детьми на пешеходном пешеходе. Инцидент произошел в Петроградском районе города на проспекте Медиков, 10. Момент ДТП зафиксировали камеры наблюдения. Сообщает 78.ru.

На кадрах видно, что перед пешеходным переходом остановились все водители, кроме одного. 25-летний мужчина, находившийся за рулем «Яндекс.Такси», совершил наезд на женщину, переходившую дорогу.

В результате аварии пострадал двухлетний малыш, находившийся в коляске. По предварительной информации, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Мать детей и 11-летняя девочка в результате ДТП травмы не получили.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на пешеходном переходе в подмосковной Балашихе водитель «Нивы» сбил ребенка.