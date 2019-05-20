«Огребете!»: Гузеева накинулась на хейтеров своей дочери

Поклонники Ларисы Гузеевой знают, как трепетно она относится к своим детям. Особенно болезненно актриса реагирует на критику в адрес младшей дочери Ольги. Столкнувшись в очередной раз с волной негатива по отношению к ней, Гузеева разразилась гневной публикацией в Instagram. Звезда в ультимативной форме велела хейтерам оставить в покое ее семью и даже пригрозила расправой.

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«Даже в диалог вступать с вами не буду — не трогать! Огребете! Уже предупреждала», — заявила телеведущая.

Вероятно, Гузеева быстро осознала, что повела себя некорректно, поскольку публикация в скором времени была удалена. Однако пользователи все же успели сделать скриншот резкого обращения Ларисы к недовольным.

Instagram @_larisa_guzeeva_

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 18-летняя дочь Гузеевой устроила пикантную фотосессию в фонтане.