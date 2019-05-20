Согласно результату социологического исследования, проведенного специалистами агентства ZOOM MARKET, самыми хамскими городами России названы Пермь и Челябинск, сообщает URA.RU. В список также вошли Саратов, Москва, Брянск и Екатеринбург.

«Чаще всего россиянам хамят в магазинах и на рынках (38%), в точках общественного питания (23%), на улице (19%), в транспорте (16%) и в муниципальных учреждениях (4%)», — рассказал коммерческий директор ZOOM MARKET Андрей Штыров.

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Актриса Юлия Колмогорова-Гришнина, известная по сериалу «Реальные пацаны», заявила изданию, что Пермь не должна стоять на первой строчке «хамского» рейтинга. По ее мнению, пермяки — культурные люди и они просто так разговаривают.

«Мы самый хамский город? Нет! У нас в Перми много матерятся, но не хамят. Мы же культурные люди, просто так разговариваем», — сказала Юлия Колмогорова-Гришнина.

Ранее 5-tv.ru опубликовал рейтинг — в каких российских городах больше всего заботятся об инвалидах.