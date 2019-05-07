Министерство труда и социальной защиты РФ представило рейтинг российских регионов с наиболее развитой инфраструктурой для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, в том числе пенсионеров и нетрудоспособных граждан.

Согласно результатам исследования, наиболее доступной для людей с ограниченными возможностями является Липецкая область. В ней 96,6% объектов приспособлены для категорий граждан с инвалидностью. Второе место в топе занимает Республика Коми, где 94% от общей инфраструктуры доступно для маломобильных групп населения. Тройку лидеров замыкает Республика Марий Эл — 91,6%. Следом идут Ярославская (91,6%) и Псковская области (91%).

По информации Минтруда, инфраструктура для людей с ограниченными возможностями хуже всего развита в Хакасии (28,1%), Ивановской (29,7%), Астраханской (38,2%), Орловской (46,3%) и Оренбургской областях (54%).

За 2018 год доля объектов по России, доступных для маломобильных граждан, увеличилась примерно на 6%, пишет RT.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родителям детей-инвалидов могут предоставить дополнительный отпуск.