Рудковская призналась, что больше не будет следовать примеру Собчак

Музыкальный продюсер Яна Рудковская объявила войну хейтерам, подписанным на нее в Instagram. Она заявила, что шесть лет следовала примеру Ксении Собчак, которой «абсолютно все равно, что про нее пишут». Теперь же она будет Оксаной Лаврентьевой, «полностью исключившей демократию на своей странице».

Instagram @rudkovskayaofficial

Она объяснила свое «перевоплощение» тем, что мнение некоторых «блогеров» принимается во внимание рядом СМИ. Рудковская назвала таких людей «диванными сорняками», а их заявления — «галлюциногенными умозаключениями».

«Я признаюсь, что я сама развела этих „сорняков“ у себя в своем инфополе. В сельском хозяйстве борьба с сорняками производится только в случае превышения ими экономического порога вредности. Так вот, этот день настал» , — написала 44-летня бизнес-леди.

Звезда также рассказала о своей собаке по кличке Панчо. Выяснилось, что домашний любимец любит свежие цветы и не лезет в тарелку без спроса.

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