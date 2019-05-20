Рудковская призналась, что больше не будет следовать примеру Собчак

Музыкальный продюсер Яна Рудковская объявила войну хейтерам, подписанным на нее в Instagram. Она заявила, что шесть лет следовала примеру Ксении Собчак, которой «абсолютно все равно, что про нее пишут». Теперь же она будет Оксаной Лаврентьевой, «полностью исключившей демократию на своей странице».
Она объяснила свое «перевоплощение» тем, что мнение некоторых «блогеров» принимается во внимание рядом СМИ. Рудковская назвала таких людей «диванными сорняками», а их заявления — «галлюциногенными умозаключениями».
Звезда также рассказала о своей собаке по кличке Панчо. Выяснилось, что домашний любимец любит свежие цветы и не лезет в тарелку без спроса.
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Ранее Яна Рудковская рассказала о причинах поражения Сергея Лазарева на конкурсе «Евровидение-2019».