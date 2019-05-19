«Это не только конкурс вокала»: Рудковская о причинах поражения Лазарева

Яна Рудковская назвала причину поражения Сергея Лазарева на «Евровидении-2019». По мнению продюсера, российскому конкурсанту для победы не хватило всего одного шага.

Рудковская отметила, что номер Лазарева был самым драматичным на конкурсе, а вокал артиста и вовсе был выше всяких похвал. Однако этого недостаточно, чтобы стать победителем «Евровидения».

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«Есть вокальная составляющая, есть составляющая визуализации номера. В этом случае у Сергея вообще не было равных. Он был абсолютным лидером. Но, к сожалению, это не только конкурс вокала. Это еще все-таки конкурс песни. И здесь надо, чтобы была хитовая составляющая», — цитирует RT продюсера.

Именно этой «хитовости», считает Рудковская, и не хватило композиции Scream. При этом женщина призналась, что изначально она рассчитывала именно на третье место. Однако результаты зрительского голосования Яну смутили. Ей показалось неправдоподобным отсутствие хоть каких-то баллов от стран, в которых у Лазарева «армия поклонников».

Первое место на «Евровидении» в Тель-Авиве занял певец Дункан Лоуренс из Нидерландов. Однако артист может лишиться своего титула из-за грубого нарушения одного из основных правил конкурса.