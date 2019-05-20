Зеленский вступил, а Гройсман ушел: первый день нового президента Украины

Красочной инаугурацией на Украине завершился эпизод сериала «Слуга Народа», так юмористы уже отреагировали на вступление Владимира Зеленского в должность. Роль президента в успешном телепроекте — помогла ему победить и в реальных выборах.

Зеленский во время церемонии был энергичен, демонстрировал хорошую физическую форму. На инаугурации никто не упал в обморок, как при Порошенко, зато уронили удостоверение нового президента. А уже после церемонии нардепа Николая Паламарчука увезли на скорой, переволновался, все-таки Зеленский распустил Раду.

«Шоу должно продолжаться!»: эксперт о поведении Зеленского во время инаугурации

На опережение решил сыграть и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. После заявления нового главы государства - уволить ряд высокопоставленных чиновников в высших эшелонах власти премьер-министр Незалежной объявил об отставке в ближайшее время. При этом он заявил, что ему не стыдно за каждый день на посту и он планирует балотироваться в новую Раду.

Есть и первый международный конфуз, президент Литвы дважды поздравила в Twitter не того Зеленского. Как будто не смогла простить, что новый лидер Украины, выступая сбивался на русский язык. Зато ни разу не сказал слово «Россия».

Георгий Гривенный внимательно смотрел и слушал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какую декларацию о доходах за 2018 год обнародовал накануне вступления в должность Владимир Зеленский.