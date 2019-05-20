«Шоу должно продолжаться!»: эксперт о поведении Зеленского во время инаугурации

Поведение новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского во время инаугурации, которая прошла в Верховной раде в понедельник, 20 мая, вполне соответствовало его образу. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Прежде, чем появиться в раде, Зеленский пришел пешком на встречу со своими сторонниками в Мариинском парке. Там он прыгал, хлопал в ладоши, давал «пять» и даже целовался, чем разрушил стереотип проведения подобных официальных мероприятий.

«Шоу должно продолжаться. Зеленский, прежде всего, представитель шоу-бизнеса. Он это подчеркивает в своем выступлении, ссылаясь на президента США, который так же был актером. Его инаугурация — это и есть выступление. Это, прежде всего, театральная постановка», — считает Солонников.

Эксперт отметил, что новый лидер Незалежной в глазах жителей страны является «своим парнем», с которым можно свободно пообщаться. Именно такого главу государства выбирали сами люди.

«У него образ человека с улицы, такого же как все. Сейчас он (Зеленский — Прим.ред.) будет его придерживаться. Что он такой же, как люди его приветствующие», — добавил Дмитрий Солонников.

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Также он прокомментировал объявленный Владимиром Зеленским роспуск Верховной рады. По мнению политолога, пока обсуждать эту инициативу рано, поскольку еще не выпущен соответствующий указ. Однако и после выхода документа планы нового президента могут не осуществиться — депутаты наверняка начнут оспаривать это решение в суде.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал об инаугурации Зеленского.