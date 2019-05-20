«Шоу должно продолжаться!»: эксперт о поведении Зеленского во время инаугурации

, 18:14 Эксклюзивное интервью 226

Главная задача новоизбранного президента Украины — продолжать поддерживать образ «своего парня», поскольку именно таким его любят люди, считает политолог Дмитрий Солонников.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Reuters, Пятый канал

Поведение новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского во время инаугурации, которая прошла в Верховной раде в понедельник, 20 мая, вполне соответствовало его образу. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Прежде, чем появиться в раде, Зеленский пришел пешком на встречу со своими сторонниками в Мариинском парке. Там он прыгал, хлопал в ладоши, давал «пять» и даже целовался, чем разрушил стереотип проведения подобных официальных мероприятий.

«Шоу должно продолжаться. Зеленский, прежде всего, представитель шоу-бизнеса. Он это подчеркивает в своем выступлении, ссылаясь на президента США, который так же был актером. Его инаугурация — это и есть выступление. Это, прежде всего, театральная постановка», — считает Солонников.

Эксперт отметил, что новый лидер Незалежной в глазах жителей страны является «своим парнем», с которым можно свободно пообщаться. Именно такого главу государства выбирали сами люди.

«У него образ человека с улицы, такого же как все. Сейчас он (Зеленский — Прим.ред.) будет его придерживаться. Что он такой же, как люди его приветствующие», — добавил Дмитрий Солонников.

Астрологи назвали самых сексуальных мужчин по знаку Зодиака

Также он прокомментировал объявленный Владимиром Зеленским роспуск Верховной рады. По мнению политолога, пока обсуждать эту инициативу рано, поскольку еще не выпущен соответствующий указ. Однако и после выхода документа планы нового президента могут не осуществиться — депутаты наверняка начнут оспаривать это решение в суде.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал об инаугурации Зеленского.

Читайте также

+23° Днём +23°
Ночью +11°
64.49
-0.14 71.96
-0.29
Гороскоп на 20 мая: Весы, не тратьте время на дураков!

Последние новости

19:33
Спасатели справились с пылающим автоцентром Hyundai в Кемерове — видео
19:22
Три мотоциклиста вылетели с гоночной трассы в Пензе — видео
19:11
Все, как один — личности: Старшая дочь Михалкова рассказала о проблемах в семье
19:02
Синоптики предупредили о надвигающейся на Петербург грозе — видео
18:41
«Как проклятие»: Муцениеце сравнила брак с Прилучным с романом Дейнерис и Сноу
18:24
В России тестируют виртуальные сим-карты
18:14
«Шоу должно продолжаться!»: эксперт о поведении Зеленского во время инаугурации
18:02
«Обалдеть!»: 53-летняя Синди Кроуфорд без макияжа поразила сеть
17:56
Apple может пострадать из-за американских санкций против Huawei — видео
17:42
Рудковская призналась, что больше не будет следовать примеру Собчак
17:38
Автоцентр Hyundai в Кемерове полностью охвачен огнем
17:23
Владимир Путин помиловал троих россиян и снял судимость с украинца
17:10
«Помру как новенькая»: фигуристка Тотьмянина опубликовала видео из больницы
17:03
Иномарка на полной скорости протаранила полицейскую машину в Петербурге — видео
16:57
«Проект вскрывает людей»: Бородина о сценарии в «Дом-2»
16:46
На врача с напильником: необычное нападение произошло в Иркутске
16:41
Ксения Собчак станет генеральным продюсером телеканала «Супер»
16:35
Астрологи назвали самых сексуальных мужчин по знаку Зодиака
16:21
«Огребете!»: Гузеева накинулась на хейтеров своей дочери
16:15
Специалисты согласовали план по поставкам нефти по «Дружбе»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Телезрители столицы смотрят Пятый канал сутки напролет!

В понедельник, 13 мая, Пятый с долей 6,7% занял третье место в московском телеэфире среди федеральных каналов в аудитории «Все 25-59» за сутки в целом.

Для рекламодателей

Новости канала

Воскресная премьера на Пятом: «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»

Певец Сергей Лазарев эксклюзивно и откровенно расскажет о жизни и творчестве — только в «Моей правде» на Пятом канале.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама