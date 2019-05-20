Все подсчитано: Зеленский показал декларацию за 2018 год

, 19:57 Эфирная новость 65

Опубликованная национальным агентством по предотвращению коррупции информация о доходах главы государства многих сначала удивила, а потом посыпался скепсис.

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Фото, видео: Reuters, Пятый канал

Только что стало известно, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен подать в отставку. Он заявил, что уйдет в среду. Решение должна одобрить Верховная Рада. Если это случится, вместе с Гройсманом уйдет все правительство.

Не успела закончится инаугурация, как на Украине начали подсчитывать состояние Зеленского. Национальное агентство по предотвращению коррупции опубликовало его декларацию о доходах. Арендованная квартира в Англии, недвижимость в Киеве — квартира и дом в элитном поселке в паре десятков километров от столицы. Поместье в Италии — 15-ти комнатные апартаменты в 600-стах метрах от моря.

Show Must Go On: «фишечки» и нестандарты на инаугурации Зеленского

Интересно, что по соседству — виллы Романа Абрамовича и Олега Дерипаски. Также у Зеленского — пентхаус в Крыму, в семи километрах от Ялты. Записан на жену. Журналисты полагают, что это элитное жилье уже выставлено на продажу.

Согласно декларации, глава Незалежной заработал в студии «Квартал 95» 4,2 миллиона гривен, а еще 5,5 миллионов получил из неких других источников дохода.

Всего же на счету президента Незалежной — 440 тысяч долларов, и, как пишет пресса, «чемоданы наличных» — более ста тысяч евро и 190-та тысяч долларов.

Не всех успокоил финансовых документ Зеленского. После удивления, так как ожидалось, что он обладает большим состояние, эмоции многих сменились на скепсис — насколько честный документ?

Ранее эксперт 5-tv.ru оценил действия Владимира Зеленского перед и во время инаугурации.

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