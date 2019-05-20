Путин на встрече с министром природных ресурсов обсудил нацпроект «Экология»

Министерство природных ресурсов приступило к реализации нацпроекта — «Экология». Глава ведомства Дмитрий Кобылкин сегодня по пунктам докладывал президенту о том, что уже делается. Дан старт рекультивации почти полусотни свалок в черте городов. В ближайший месяц начнется утилизация отходов Байкальского ЦБК. На очереди — три огромных промышленных свалки в Нижегородской области и полигон «Красный бор» — в Ленинградской. Согласуются проекты двух десятков заводов по переработке и сортировке мусора. К 2024 году их по плану должно быть построено в стране 220. Кобылкин говорил и о судьбе Волги.

«У нас наша великая река Волга, 60 миллионов людей, проживающих там. Конечно, предстоит огромное количество реконструкций сооружений», — заявил на встрече глава министерства.

«Там проблемы долго накапливались», — подчеркнул президент.

«Да, очень долго».

«И некоторые из них финансово очень емкие при решении».

«Предстоит, конечно, биоразнообразием заняться и вернуть рыбу в Волгу, ту, которая раньше была, — тоже такие проекты у нас стоят», — заверил Кобылкин.

Последние годы в Астраханской, Саратовской, Волгоградской областях, действительно, наблюдается массовая гибель рыбы в Волге. Эксперты полагают, что это происходит из-за многочисленных сбросов ядохимикатов и прочих отходов или недостатка кислорода в воде.

Но есть еще одна проблема — самая большая река в Европе еще и катастроофически мелеет, этой весной ситуация и вовсе близка к критической. Сейчас уровень Волги у Казани — 50 метров, если снизится до 49 — встанет вопрос о запрете судоходства по реке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о природных катаклизмах, которые атаковали регионы России в мае 2019 года. Одним из них и стало обмеление Волги.