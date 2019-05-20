Черный смог, наводнения и засуха: природа преподносит сюрпризы в регионах России

Новокузнецк накрыл черный смог. Пыль с территории угольного завода принес сильный ветер. Местные власти призывали жителей закрыть окна и не выходить на улицу. Сейчас специалисты отбирают пробы воздуха, чтобы выяснить есть ли в атмосфере опасные вещества.

А в Приморье из-за непогоды без света остались 25 городов и поселков. Ураганный ветер повредил линии электропередачи. Основной удар стихии пришелся на Владивосток. Там, всего за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков. Вот так сейчас выглядят центральные улицы города. Повалены десятки рекламных щитов и деревьев. Некоторые из них рухнули на машины. Их владельцы подсчитывают ущерб. Затоплены дороги и дворы. Коммунальные службы работают в авральном режиме. Однако синоптики дают не утешительные прогнозы. Циклон пришедший из Китая задержится в регионе еще на несколько дней.

Момент ДТП, когда таксист сбил женщину с коляской в Петербурге, попал на видео

В Якутии три поселка оказались под угрозой подтопления. Уровень воды в реках Лена и Колыма приблизился к критической отметке. Спасатели наблюдают за обстановкой в селах Сангар и Зырянка. В последнем из-за половодья уже закрыли местный аэропорт. Там затопило взлетно-посадочную полосу.

А вот жители Казани, наоборот, бьют тревогу и ждут экологической катастрофы из-за отсутствия воды. Уровень в Куйбышевском водохранилище достиг критического значения — сейчас он на три метра ниже нормы. В притоке Волги — реке Казанке появились целые острова ила. По словам специалистов, из-за обмеления в этом году в Волге почти не будет рыбы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что площадь природных пожаров в России уже достигла 12 тысяч гектаров.