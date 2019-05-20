Конспирологи заговорили о циклопах и сбывающемся пророчестве Ванги

Особо впечатлительные пользователи всемирной паутины увлеченно обсуждают новую «страшилку» конспирологов. По мнению специалистов, сбывается «пророчество Ванги» о появлении на Земле пришельцев-мутантов.

В качестве доказательства конспирологи приводят рассказы очевидцев из Румынии о встрече с неким одноглазым существом. Посетители зоопарка якобы столкнулись во время отдыха с человекоподобным существом, которое имело только один глаз.

«Очевидцы происшествия услышали зловещий рев существа, за которым наблюдали местные любопытные зеваки», — рассказывает издание «Российский диалог».

К обсуждению мистического пророчества подключились и уфологи. Исследователи внеземных цивилизаций уверены, что пришествие циклопов может быть делом рук анунаков — жителей зловещей планеты Нибиру. С какой именно целью анунаки заселяют землю циклопами, уфологи не знают, но по традиции ничего хорошего от этого не ждут.

При этом совсем недавно уфологи были уверены, что жители Нибиру заняты другим коварным планом. Как сообщал 5-tv.ru, специалисты всерьез убеждены, что анунаки раскалывают Луну.