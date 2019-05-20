Конспирологи заговорили о циклопах и сбывающемся пророчестве Ванги

, 20:39 Видео 68

Исследователи ни минуты не сомневаются в том, что планету постепенно заселяют другие разумные формы жизни.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, ТАСС, Wikimedia / Sdrtirs

Особо впечатлительные пользователи всемирной паутины увлеченно обсуждают новую «страшилку» конспирологов. По мнению специалистов, сбывается «пророчество Ванги» о появлении на Земле пришельцев-мутантов.

В качестве доказательства конспирологи приводят рассказы очевидцев из Румынии о встрече с неким одноглазым существом. Посетители зоопарка якобы столкнулись во время отдыха с человекоподобным существом, которое имело только один глаз.

«Очевидцы происшествия услышали зловещий рев существа, за которым наблюдали местные любопытные зеваки», — рассказывает издание «Российский диалог».

К обсуждению мистического пророчества подключились и уфологи. Исследователи внеземных цивилизаций уверены, что пришествие циклопов может быть делом рук анунаков — жителей зловещей планеты Нибиру. С какой именно целью анунаки заселяют землю циклопами, уфологи не знают, но по традиции ничего хорошего от этого не ждут.

При этом совсем недавно уфологи были уверены, что жители Нибиру заняты другим коварным планом. Как сообщал 5-tv.ru, специалисты всерьез убеждены, что анунаки раскалывают Луну.

Читайте также

+23° Днём +23°
Ночью +11°
64.49
-0.14 71.96
-0.29
Гороскоп на 20 мая: Весы, не тратьте время на дураков!

Последние новости

20:51
«Страшно!» Дочь Марии Шукшиной рассказала о разгроме к квартире актрисы
20:39
Конспирологи заговорили о циклопах и сбывающемся пророчестве Ванги
20:11
Сходство годовалой дочери Эммануила Виторгана со старшим братом поразило соцсети
19:57
Все подсчитано: Зеленский показал декларацию за 2018 год
19:41
Наводнение на Кубани снесло два пешеходных моста
19:33
Спасатели справились с полыхающим автоцентром Hyundai в Кемерове — видео
19:22
Три мотоциклиста вылетели с гоночной трассы в Пензе — видео
19:11
Все, как один — личности: Старшая дочь Михалкова рассказала о проблемах в семье
19:02
Синоптики предупредили о надвигающейся на Петербург грозе — видео
18:41
«Как проклятие»: Муцениеце сравнила брак с Прилучным с романом Дейнерис и Сноу
18:24
В России тестируют виртуальные сим-карты
18:14
«Шоу должно продолжаться!»: эксперт о поведении Зеленского во время инаугурации
18:02
«Обалдеть!»: 53-летняя Синди Кроуфорд без макияжа поразила сеть
17:56
Apple может пострадать из-за американских санкций против Huawei — видео
17:42
Рудковская призналась, что больше не будет следовать примеру Собчак
17:38
Автоцентр Hyundai в Кемерове полностью охвачен огнем
17:23
Владимир Путин помиловал троих россиян и снял судимость с украинца
17:10
«Помру как новенькая»: фигуристка Тотьмянина опубликовала видео из больницы
17:03
Иномарка на полной скорости протаранила полицейскую машину в Петербурге — видео
16:57
«Проект вскрывает людей»: Бородина о сценарии в «Дом-2»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Телезрители столицы смотрят Пятый канал сутки напролет!

В понедельник, 13 мая, Пятый с долей 6,7% занял третье место в московском телеэфире среди федеральных каналов в аудитории «Все 25-59» за сутки в целом.

Для рекламодателей

Новости канала

Воскресная премьера на Пятом: «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»

Певец Сергей Лазарев эксклюзивно и откровенно расскажет о жизни и творчестве — только в «Моей правде» на Пятом канале.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама