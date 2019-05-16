Уфологи бьют тревогу: Нибиру раскалывает Луну и угрожает Земле

Сторонники теорий заговора и уфологи в шоке — новые снимки NASA якобы показали, что таинственная планета Нибиру в очередной раз приблизилась к Земле, сообщает Утро.ру. Уфологи вычислили это по косвенным признакам — фотографии с американских спутников, по их мнению, показали, что Луна раскалывается, сжимаясь «как изюм». Объяснение нашли почти сразу — всему виной планета Нибиру, которая гравитационным волнами якобы сжимает спутник Земли.

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Уфологи считают, что Луне осталось ждать чуть меньше года, а затем она расколется под пагубным влиянием. Вслед за этим смертоносное гравитационное воздействие планеты Х якобы обрушится на Землю.

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В итоге, наша планета якобы станет спутником Нибиру и это приведет к катастрофическим последствиям. Изменится погода, число дней в году и суток в часах. В конце концов Земля настолько отдалится от Солнца, что превратится в обледенелый каменный шар.

День, когда с лица Земли исчезнет все живое, предсказатели и уфологи называли уже не раз. Однако, как выяснялось, ни одна из «страшилок», так и не сбылась. Так, древние инки якобы предсказывали, что «супер-кровавая Луна уничтожит человечество» 21 января 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уфологи нашли новые устрашающие сигналы приближения Нибиру.