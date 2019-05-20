Петербург является лидером по выполнению майских указов президента Владимира Путина от 2012 года, сообщает 78.ru. Главное достижение руководства города — повышение зарплат сотрудникам бюджетных организаций. Например, некоторые ставки за семь лет выросли вдвое. Также с 2011 года в Петербурге появилось более миллиона высокопроизводительный рабочих мест.

Во многом город отличился в 2018 году. Жилищные условия в прошлом году смогли улучшить 5,74% очередников, а количество выданных ипотечных кредитов в 2,6 раза превысило запланированные цифры.

По словам главы Петербурга Александра Беглова, дальнейшее улучшение уровня жизни петербуржцев будет зависеть от развития экономики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Беглов пообещал замедлить рост цен на «коммуналку».