Мэры Одессы и Харькова создадут собственную партию юго-востока Украины

Действующие мэры Одессы и Харькова, Геннадий Кернес и Геннадий Труханов, собираются создать собственную политическую партию, сообщает РБК. По данным украинского издания Lb.ua, новая сила должна объединить градоначальников Украины и стать своеобразной «партией мэров». Опираться объединение будет на русскоязычных жителей юго-востока Украины.
К инициативе градоначальников уже присоединился народный депутат Верховной рады от Харьковской области Виталий Хомутынник, а также некоторые депутаты от партии «Наш край» и самовыдвиженцы. Хомутынник сообщил, что съезд новой партии должен пройти до конца мая.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады.