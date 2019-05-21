Мэры Одессы и Харькова создадут собственную партию юго-востока Украины

Действующие мэры Одессы и Харькова, Геннадий Кернес и Геннадий Труханов, собираются создать собственную политическую партию, сообщает РБК. По данным украинского издания Lb.ua, новая сила должна объединить градоначальников Украины и стать своеобразной «партией мэров». Опираться объединение будет на русскоязычных жителей юго-востока Украины.

«Наша задача — влить новую кровь в Верховную Раду, сделать так, чтобы туда пришли люди, знающие проблемы на местах, имеющие план их решения. И наша задача с мэром Трухановым — дать этим людям инструмент решения этих проблем », — сообщил Кернес на своей странице в Facebook.

К инициативе градоначальников уже присоединился народный депутат Верховной рады от Харьковской области Виталий Хомутынник, а также некоторые депутаты от партии «Наш край» и самовыдвиженцы. Хомутынник сообщил, что съезд новой партии должен пройти до конца мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады.