Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурации, состоявшийся в понедельник, 20 мая, объявил о досрочном роспуске Верховной рады.

Следующие выборы в парламент должны были пройти в октябре 2019 года, однако теперь работа депутатов в нынешнем составе завершится через два месяца с момента вступления в должность Зеленского.

«Я прошу вас отменить закон о депутатской неприкосновенности, принять закон о незаконном обогащении. Также прошу освободить от должности главу СБУ и министра обороны», — заявил новый политический лидер страны после принятия присяги.

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Как сообщает RT, в Совете Федерации назвали решение ноиспеченного президента вполне ожидаемым. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Зеленский совершает «правильные шаги».

«Украина — парламентская республика, у парламента очень много прав. Верховная рада однозначно пропорошенковская, и Зеленскому надо сейчас собрать тех депутатов, которые будут его поддерживать», — цитирует издание сенатора.

ЦИК Украины официально признал Зеленского победителем президентских выборов 30 апреля. Во втором туре он набрал 73,22% голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в понедельник, 20 мая, в зале Верховной рады новоизбранный президент принес присягу украинскому народу на Конституции государства и Пересопницком Евангелии. Глава Конституционного суда Украины Наталья Шаптала объявила о вступлении Зеленского в должность главы государства.