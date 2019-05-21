Языковая инквизиция: Совбез ООН не стал обсуждать новый закон Украины

Совет безопасности ООН отказался обсуждать закон об исключительном статусе украинского языка. Этот вопрос в повестку заседания внесла Россия. Но представители большинства западных стран не видят в скандальном законе нарушений Минских договоренностей. По словам нашего постпреда в ООН, Василия Небензя, Совбез не желает замечать, как на Украине «вводится языковая инквизиция».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что теперь уже ушедший в отставку Порошенко подписал закон о государственном статусе украинского языка 15 мая. Согласно документу, в госучреждениях, учебных заведениях, больницах, а также в сфере обслуживания может использоваться только мова.