Неприличное поведение: какое наказание грозит за непристойные жесты на дорожную камеру

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Василиса Власова
Василиса Власова 28 0

Такие выходки можно квалифицировать как мелкое хулиганство.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Водителя в Дагестане арестовали за непристойный жест на дорожную камеру

Водителя в Дагестане, показавшего средний палец в объектив дорожной камеры, отправили под арест на трое суток. Мера пресечения применена по статье о мелком хулиганстве. Об этом рассказали в Госавтоинспекции республики.

«Лада Приора», за рулем которой был водитель, оказалась с поддельными номерами. Как выяснили сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений, нарушителем оказался 37-летний житель Дахадаевского района.

Автоюрист и правозащитник Лев Воропаев в комментарии 5-tv.ru пояснил, чем грозят подобные выходки.

«Камеры автоматической фото- и видеофиксации они не сами по себе существуют, не сами выносят постановление о штрафе. <…> Сотрудник, который формирует постановление, в том числе с помощью фотографий или видео, которые получают с помощью этого комплекса. Поэтому, когда вопиющее общественно непристойное поведение происходит, это тоже в общественном месте, и фактически может быть квалифицировано как мелкое хулиганство», — объяснил он.

Эксперт добавил, что данная статья предусматривает арест — вплоть до 15 суток.

«Если мы говорим в этой ситуации, что сотрудник госавтоинспекции в этой ситуации представляет правоохранительные органы, то у нас явное неуважение к обществу, сопровождающееся таким нецензурным жестом», — пояснил правозащитник.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что водитель в Москве врезался в две машины и сбежал с места преступления, раздеваясь догола по дороге. Виновника ДТП догнали и повезли на медицинскую экспертизу.

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