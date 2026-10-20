Экипажи модернизированных боевых машин пехоты с универсальным боевым модулем «Бережок» подтвердили высокую эффективность в уничтожении беспилотников самолетного типа.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Модернизированные БМП-2М группировки «Запад» эффективно сбивают крылатые дроны
Экипажи модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с универсальным боевым модулем «Бережок» подтвердили высокую эффективность в уничтожении беспилотников самолетного типа в зоне проведения спецоперации.
В мотострелковых подразделениях 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» отметили, что с помощью БМП-2М успешно ликвидируются воздушные цели, которые ВСУ используют для атак на объекты гражданской и военной инфраструктуры.
Ключевым фактором результативности стала установка модуля «Бережок» и специальная подготовка экипажей. В состав вооружения входят 30-мм автоматическая пушка и пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм. Сочетание артиллерийской установки с новой системой управления огнем позволяет эффективно работать по малоразмерным объектам.
Новая система наведения оснащена комбинированным прицелом с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях. Благодаря интеграции оптического и тепловизионного каналов, а также лазерного дальномера, экипажи обнаруживают и сопровождают крылатые дроны в ночное время и в сложных метеоусловиях.
Для гарантированного поражения быстро движущихся целей применяются 30-мм программируемые осколочно-фугасные боеприпасы с воздушным подрывом. Система управления в автоматическом режиме рассчитывает точку подрыва на траектории полета, что позволяет накрывать беспилотник облаком осколков. Такой подход делает применение БМП-2М экономически эффективным средством противовоздушной обороны.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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