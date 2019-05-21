Школа в Дагестане в любой момент может уйти под землю — репортаж

, 7:29 Эфирная новость 26

Ученики из села Туруф ходят на занятия с риском для жизни и здоровья.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В дагестанском селе Туруф под завалами в любой момент могут оказаться дети. Здание местной школы рушится на головы десятков учеников и педагогов. Опасно накренившиеся стены держат только металлические подпорки, которые установили сами учителя.

Ремонт это ветхое строение уже не спасет. Классы, в которых вынуждены учиться дети, вызывают ужас у родителей, но не у местных чиновников. О «шатком положении» сельской школы — смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что провал в земле глубиной в пять этажей образовался рядом с домом под Тулой — огород одного из местных жителей буквально ушел под землю.

Читайте также

+23° Днём +23°
Ночью +11°
64.49
-0.14 71.96
-0.29
Гороскоп на 21 мая: Выше голову, Раки!

Последние новости

7:45
Тихоокеанский флот РФ празднует 288-ю годовщину основания — видео
7:38
«Слезы из глаз»: Гагарина рассказала о приступе во время выступления на сцене
7:29
Школа в Дагестане в любой момент может уйти под землю — репортаж
7:18
«Это Добби!» — в сети обсуждают фото девушки с таллинским «привидением»
7:11
Лайфхак: Как превратить пластиковую бутылку в поливатель для грядок — видео
7:01
Вот откуда эти белые полоски на ногтях! И кальций тут ни при чем
6:44
Торнадо надвигаются на США, два миллиона американцев под угрозой — видео
6:31
«Хочется запихнуть обратно» — Топалов откровенно, но шутливо рассказал о малютке-сыне
6:17
Здание Госдумы на Охотном ряду под угрозой — видео
6:03
Лимузин, вертолет и яхта. Как отпраздновала юбилей Инна Жиркова?
5:44
Новосибирский школьник накормил одноклассников крысиным ядом. 13 пострадавших
5:41
Лайфхак: Как хранить посуду в дальнем походе — видео
5:21
Фото: Русская супермодель Водянова поразила Канны обтягивающим ажурным платьем
5:01
Почему Huawei временно разрешили возобновить деятельность в США?
4:33
Опасное скольжение: Алине Загитовой грозит штраф за езду без прав
4:01
Финал «Игры престолов» побил рекорды по количеству зрителей
3:32
Языковая инквизиция: Совбез ООН не стал обсуждать новый закон Украины
3:01
Гороскоп на 21 мая: Выше голову, Раки!
2:29
Энергия, а не вес — в Париже предложили новый эталон килограмма
2:03
Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ. Надеется на скорую встречу с Трампом

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Таблоид

Максим Покровский из «Ногу свело!» — о дочери, алкоголе и популярности

В 2019 году легендарная рок-группа «Ногу Свело!» отметила юбилей — 30 лет. В интервью 5-tv.ru создатель коллектива Максим Покровский рассказал о дочери, которая живет в США и планах на будущее.

Интервью

Новости канала

Воскресная премьера на Пятом: «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»

Певец Сергей Лазарев эксклюзивно и откровенно расскажет о жизни и творчестве — только в «Моей правде» на Пятом канале.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама