В дагестанском селе Туруф под завалами в любой момент могут оказаться дети. Здание местной школы рушится на головы десятков учеников и педагогов. Опасно накренившиеся стены держат только металлические подпорки, которые установили сами учителя.

Ремонт это ветхое строение уже не спасет. Классы, в которых вынуждены учиться дети, вызывают ужас у родителей, но не у местных чиновников. О «шатком положении» сельской школы — смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что провал в земле глубиной в пять этажей образовался рядом с домом под Тулой — огород одного из местных жителей буквально ушел под землю.