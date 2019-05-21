В Казани стартовал финал национального чемпионата профессионального мастерства WorldSkills. Показать свои навыки со всей России приехали более полутора тысяч человек. Это только начинающие мастера: студенты средних профессиональных образовательных учреждений и школьники. Они прошли жесткие отборочные испытания и теперь покажут жюри, чему уже успели научиться. Соревнования пройдут по семи направлениям, среди них строительство, информационные технологии, творчество и дизайн.

«Все конкурсы — это не только для того, чтобы самому научиться, но и в дальнейшем ты будешь намного увереннее в себе, и в будущем можно будет заниматься своим любимым делом, не только в рамках конкурса, но и открывать может быть свои какие-нибудь кафе, кондитерские», — рассказывает участник конкурса Илья Соловьев.

Вне зачета свое мастерство на соревнованиях покажут и иностранные гости. На конкурс приехали специалисты из 26 стран мира. Соревнования будут проходить четыре дня. По словам организаторов, финал WorldSkills, это своего рода, генеральная репетиция и подготовка к чемпионату мира, который пройдет в августе в Казани.

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