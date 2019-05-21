Видео: британец прервал выступление постпреда РФ в Совбезе ООН

Заместитель постпреда Великобритании в Совбезе ООН попытался перебить Василия Небензю. Когда представитель России выступал после отказа Совета рассматривать вопрос о языковом законе, принятом на Украине, британец стал кричать. Причем именно тогда, когда Небензя стал говорить о развязывании гражданской войны на Украине киевскими властями.

«Неготовность майданных властей (разговаривать — Прим. ред.) с дончанами и луганчанами, в ответ на призывы которых быть услышанными обрушивались пули и снаряды, стала причиной нынешней гражданской войны на Донбассе», — говорил Небензя.

«Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу проследить за тем, чтобы российский представитель следовал этим правилам», — заявил после попытки прервать российского постпреда Джонатан Аллен.

Василий Небензя к поведению коллеги отнесся снисходительно. Он заявил, что и сам порой бывает эмоционален на заседании Совбеза. Кстати, свое выступление постпред России все же закончил.

Ранее 5-tv.ru писал, что Совбез ООН отказался обсуждать языковой закон на Украине.