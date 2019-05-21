Желаемое за действительное: Украина попыталась выдать евреев за крымских татар

Украинское посольство в США решило выдать желаемое за действительное.

В своем Twitter диппредставительство опубликовало коллаж из фотографий, которые якобы рассказывают о притеснении Крымских татар. Вот только один из снимков — явный подлог. На нем — узники гетто польского города Лодзь, которых загоняют в вагоны для отправки в лагеря смерти.

twitter.com/RusEmbUSA

Внимание на этот коллаж обратило посольство России. И уточнило, что фотография хранится в архиве Музея памяти жертв Холокоста в Вашингтоне. Впрочем, даже это не заставило украинских дипломатов убрать провокационную фотографию из сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что только что вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский продолжил риторику предыдущего руководства страны и в надежде на встречу с Трампом заявил об ужесточении санкций в отношении России.