Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ. Надеется на скорую встречу с Трампом

20 мая на Украине официально сменился президент. Юморист и бизнесмен Владимир Зеленский неожиданно для всего мира стал лидером страны с 42-миллионым населением.

Ближе к завершению первого дня он встретился с представителями Белого дома: министром энергетики США Риком Перри, спецпредставителем по вопросам Украины Куртом Волкером и сенатором-республиканцем Роном Джонсоном.

Владимир Зеленский произнес небольшую речь, в которой поблагодарил американских партнеров за помощь «в преодолении агрессии России». Президент Незалежной надеется на дальнейшее сотрудничество, а также ужесточение санкций против РФ.

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Штаты Зеленский поставил в пример «для демократических реформ на Украине». При этом будущие изменения во внутренней политике будут идти параллельно с умиротворением ситуации в Донбассе.

«Мы хотим стать европейской страной в сфере ценностей и прозрачности», — заключил Зеленский.

Глава государства выразил признательность Дональду Трампу и понадеялся на скорую встречу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про первый день Владимира Зеленского на государственном посту.