«Три девочки и два мальчика»: Светлана Бондарчук о прибавлении в семействе

Известная модель и телеведущая Светлана Бондарчук сообщила поклонникам радостную новость: в ее семье пополнение. Правда на свет появились не дети, а крохотные щенята. Судя по всему, на днях собака теледивы лабрадудль Фанни родила детенышей, и теперь малыши от матери не отходят ни на шаг.

На своей странице Бондарчук опубликовала трогательное видео, которое очаровало не только фанатов ведущей, но и коллег из мира шоу-бизнеса, сообщают Дни.ру.

«Три девочки и два мальчика», — подписала умилительный ролик звезда.

Поклонники не смогли сдержать эмоций при виде крохотных щенят. Свое восхищение малышами выразили также Глюкоза, телеведущие Елена Летучая и Ляйсан Утяшева и дизайнер Катя Добрякова. Новорожденные крохи собрали большое количество комплиментов.

«Божечки, прелесть какая!»

«Бархатные детеныши»

«О боже! Хочу!»

«Сладости!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Бондарчук вновь вышла в свет с новым бойфрендом.