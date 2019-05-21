«Мама дорогая!»: Актрисе Любови Полищук исполнилось бы 70

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Звезда российского кинематографа скончалась 28 ноября 2006 года после тяжелой болезни — саркомы позвоночника.

Фото: www.globallookpress.com

Известной советской и российской актрисе Любови Полищук во вторник, 21 мая, могло бы исполниться 70. Звезда отечественного кинематографа скончалась на 58 году жизни после тяжелой болезни. Врачи диагностировали у нее злокачественную опухоль позвоночника.

Смерть артистки была большой утратой для всего мира кино- и театральной индустрии. Фильмография Полищук насчитывает около 100 кинокартин. Зрители запомнили звезду как эффектную, обаятельную артистку с непревзойденной харизмой. Хотя в ее репертуаре не так много главных ролей, каждое появление Полищук на экранах производило настоящий фурор.

Звезда обладала талантом, о котором многие могли только мечтать, хотя профессионального актерского образования у нее не было. Карьера артистки началась в столичном эстрадном коллективе «Омичи на эстраде», а со временем продолжилась в московском мюзик-холле, где режиссер ей предложил роль смешной проводницы в спектакле «Красная стрела прибывает в Москву».

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Настоящую популярность Полищук приобрела только через несколько лет, после съемок в фильме «Двенадцать стульев». Сцена, где Андрей Миронов танцевал с эффектной красоткой и ронял ее на пол, запомнилась каждому зрителю.

Актриса умела моментально перевоплощаться и одинаково хорошо вживаться в трагическую и комедийную обстановку. По словам коллег звезды, она всегда работала с полной отдачей.

Последнюю свою роль актриса исполнила в сериале «Моя прекрасная няня». Она великолепно вжилась в роль матери главной героини Вики и стала ассоциироваться у всех телезрителей с взбалмошной и эмоциональной особой. Некоторые высказывания и искрометные шутки Любови Прутковской даже разошлись на цитаты. Звезда смогла сыграть на съемочной площадке веселую беззаботную женщину в то время, как сама страдала от тяжелой болезни.

Врачи диагностировали у нее злокачественную опухоль позвоночника. 28 ноября 2006 года звезда скончалась. Из жизни ушла невероятно талантливая женщина, которая своим мощным потоком энергии могла захлестнуть всех вокруг. Однако актриса Полищук останется со зрителями навсегда — десятки кинокартин хранят ее яркий образ, который врезался в память каждому, кто был знаком с творчеством артистки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из жизни ушла известная американская актриса, звезда сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон.

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