Васильева заявила о сокращении до минимума отчетности в российских школах

В России 647 тысяч учащихся готовятся сдавать выпускные экзамены. Министр просвещения Ольга Васильева сегодня с отчетом у президента. В этом году ужесточились требования к медалистам. Им надлежит сдать все годовые предметы на «отлично». И получить не менее 70 баллов на экзаменах по русскому языку и математике. Речь зашла и о зарплате учителей.

«Ольга Юрьевна, год учебный закончился. Вы в известной степени можете подвести итоги», — заявил на встрече Владимир Путин.

«Когда мы с Вами встречались в последний раз, Вы говорили о том, чтобы держать уровень заработной платы. Для нас это самое основное. Мы работаем с каждым регионом точечно, чтобы строго выполнялись указы 2012 года. Мы значительно сократили, скажем так, чрезмерную отчетность. Учителя страшно расстраивались из-за этого и администрация школ, поэтому мы сократили отчеты до минимума, именно отчеты школ», — ответила министр.

В рамках национального проекта «Образование» готовятся методические специальные курсы повышения квалификации для учителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент выслушал отчет министра природных ресурсов о ходе реализации нацпроекта «Экология».