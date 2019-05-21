Видео: Сложную операцию на колене провели медики центра «СОГАЗ»

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Новые технологии в травматологии позволяют все большему количеству профессиональных спортсменов продолжить карьеру, даже после сложнейших травм.

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Фото, видео: Пятый канал

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Согаз 9

Благодаря новым технологиям в травматологии все больше профессиональных спортсменов получают возможность продолжить карьеру и достигать высших успехов. Даже после сложнейших травм.

Мастер-класс для коллег провели в Петербурге врачи с мировыми именами. Если раньше подобный диагноз для спортсменов звучал как приговор, то теперь чтобы полностью устранить недуг потребует непродолжительное хирургическое вмешательство и реабилитация.

За ходом одной из таких операций следил Андрей Захаров.

Общение без переводчика, спасение от боли практически без крови и с минимальными разрезами. Щадящий европейский подход к лечению коленных суставов в центре Петербурга. Впрочем, этот медицинский центр давно имеет статус международного.

«Я просто поражен инфраструктурой и уровнем оборудования здесь — кое-где оно даже лучше чем в Германии, плюс опытные специалисты, помогать которым одно удовольствие. Это при том, что операция довольно непростая. У пациента порваны сразу и крестообразная связка, и мениск», — делится впечатлениями ведущий ортопед-травматолог центра суставной хирургии Sporthopaedicum (Берлин, Германия) Свен Шеффлер.

В операционной врачи с мировыми именами: доктор наук и директор клиники суставной хирургии из Берлина Свен Шеффлер и петербуржец, член европейского общества спортивной травматологии Дмитрий Савицкий. Этот хирургический тандем — во благо российского футбола.

«Безусловно сам игрок имеет довольно большие амбиции. Они только вошли, они хотят играть, у них большие задачи обыграть „Зенит“, ЦСКА, „Спартак“. И это нападающий этого клуба», — объясняет заведующий отделением травматологии МЦ «СОГАЗ» Дмитрий Савицкий.

Порванная крестообразная связка колена еще лет 40 назад означала приговор для спортсмена. Сегодня хирургам нужна только пара часов, чтобы поставить пациента на ноги. По одному из самых современных методов лечения через несколько небольших проколов в кость вводят трасплантат. Он фиксируется в суставе и замещает порванную связку.

Журналистов в операционной попросили говорить максимально тихо. Ведется видео-трансляция. Мало того, самим врачам нужно быть крайне сосредоточенными. От них зависит 50% успеха выздоровления. Вторая половина — это реабилитация и усилия самого пациента.

Как минимум полгода, а то и девять месяцев спортсмену придется восстанавливаться. И вот здесь кроется самая большая опасность. К занятиям спортом после такой, по сути, «ювелирной» операции сразу после хирургического вмешательства возвращаются многие. Однако около 20% из них получают повторные травмы, потому что слишком рано вернулись к тренировкам. Поэтому здесь тем, кто занимается спортом высоких достижений, помогают не только высококвалифицированные травматологи, но и врачи ЛФК, и даже тренажеры-роботы.

Причем тренажеры не только из Европы или Японии. Вот этот похожий на домашний кинотеатр комплекс без всяких датчиков, платформ или сенсоров проведет вам лазерную биомеханическую диагностику, назначит курс упражнений и проследит за их выполнением. Отечественную разработку зарегистрировали и за три года продали в несколько крупнейших медцентров.

«Это и диагностика и реабилитация. Аналогичные проекты по реабилитации есть за рубежом, а по нашей лаборатории движения аналогов она вряд ли имеет», — рассказывает генеральный директор компании по производству инновационных медицинских систем Алексей Козлов.

Что такое «настоящая реабилитация» теперь знает Татьяна Ямуха из Петербурга. Профессиональная спортсменка, ветеран пятиборья, месяц назад перенесла операцию на коленном суставе. Когда поступила в «Дюны», в этот специализированный санаторий под Петербургом, нога не гнулась совсем. Двух недель и комплекса процедур хватило, чтобы поверить в отечественную восстановительную медицину.

«Процедуры современные, аппаратура современная и вот технологии современные. Для меня этого достаточно», — рассказывает бывшая профессиональная спортсменка Татьяна Ямуха.

Это подтверждает супруга немецкого хирурга и по совместительству руководитель международного отдела одной из ведущих спортивных клиник Европы — Мария Апрелева-Шеффлер. Двадцать лет назад, когда ее муж впервые приехал в Россию, он был еще студентом. Сегодня Свен не только лечит спортсменов, но и выступает на международных конференциях. И в свой профессиональный праздник — Всемирный день травматолога — поделился опытом лечения пациентов не только с коллегами из Петербурга, но и Краснодарского края, которые онлайн наблюдали за ходом конференции.

Тема:
Согаз 9
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